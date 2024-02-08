В Ростовской области может появиться новая база ЧВК «Вагнер»

Об этом информирует news.rambler со ссылкой на видео-обращение командира в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».



Антон Елизаров рассказал, что сейчас находится в Ростовской области. На территории региона продолжается строительство полевого лагеря. В нем разместится личный состав ЧВК. Впоследствии он войдет в ряды добровольческого корпуса Росгвардии, который сейчас формируется.



Екатерина Жукова.