Об этом информирует news.rambler со ссылкой на видео-обращение командира в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Антон Елизаров рассказал, что сейчас находится в Ростовской области. На территории региона продолжается строительство полевого лагеря. В нем разместится личный состав ЧВК. Впоследствии он войдет в ряды добровольческого корпуса Росгвардии, который сейчас формируется.
Екатерина Жукова.
В Ростовской области может появиться новая база ЧВК «Вагнер»
Руководитель ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров сообщил, что в Ростовской области продолжается строительство полевого лагеря для бойцов компании.
Об этом информирует news.rambler со ссылкой на видео-обращение командира в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».