Двухуровневую развязку построят на подходах к Нижнему Новгороду

В Нижегородской области идет разработка проектной документации на реконструкцию подъезда к деревне Анкудиновка и Восточного подъезда к Нижнему Новгороду со строительством двухуровневой развязки. Об этом в соцсети сообщили представители регионального министерства транспорта, отвечая на обращение жителя.
«Уже назрела крайняя необходимость строить виадук на трассе Нижний Новгород-Казань на перекрестке к деревне Ржавка и Утечино. Там очень аварийный участок, интенсивность движения все увеличивается», — переживает Дмитрий С.
Подъезд к Анкундиновке будет расширен до четырех полос, также планируются два моста и все необходимые средства организации дорожного движения. Это позволит вывести трафик на дорогу, обеспечивающую связь с Нижним Новгородом и Кстовом.
Что касается второго объекта, то планируется построить транспортную развязку в двух уровнях, которая обеспечит распределение транспортных потоков по всем направлениям, подключив реконструируемый подъезд к деревне Анкудиновке.
Чтобы снизить аварийность, на повороте на деревню Утечино и ЖК Анкудиновский парк установят светофор. Также светофор планируется установить на примыкании подъезда к Анкудиновке к Восточному подъезду.
Напомним, в Нижнем Новгороде построят дорогу на участке улицы Черниговской на участке между Молитовским и метромостом.