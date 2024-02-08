Как восстановить организм после зимы: советы врача

Врач посоветовала снизить стресс, так как он сокращает количество витаминов и минералов в человеческом организме. Следующее правило — восстановление режима сна. Мацкевич отметила, что основной процесс — детоксикация организма — протекает в ночное время. Также она упомянула мелатонин. Данный гормон противостоит развитию заболеваний, в том числе онкологических и неврологических. Помимо этого, мелатонин защищает от сахарного диабета, поэтому ложиться спать следует раньше 23 часов, чтобы гормон успел выработаться в человеческом организме.