Волгоградская область присоединится к всероссийской лыжной гонке

Побороться за медали, кубки и дипломы можно на 4 дистанциях: массовый забег на 1,2 км, гонка среди женщин и мужчин на 10 км, среди юношей и девушек до 17 лет на 5 км, семейная эстафета 3×500 м с детьми до 14 лет.