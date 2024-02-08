Волгоградская область присоединится к всероссийской лыжной гонке

Главный старт состоится в Камышине. Начало намечено на 11.30, сообщили в обладминистрации.
В соревнованиях могут принять участие все любители покататься на лыжах — возрастных ограничений нет. Ожидается, что к лыжным гонкам присоединятся около 6 тыс. волгоградцев.
Для участия в проекте нужно подать заявку на официальном сайте соревнований или через портал госуслуг.
Побороться за медали, кубки и дипломы можно на 4 дистанциях: массовый забег на 1,2 км, гонка среди женщин и мужчин на 10 км, среди юношей и девушек до 17 лет на 5 км, семейная эстафета 3×500 м с детьми до 14 лет.
Каждый участник в любом случае получит памятный приз с символикой проекта.
А те, кто просто придет поболеть за родственников и товарищей, но не захочет вставать на лыжи, могут посмотреть выступления творческих коллективов, поиграть, поучаствовать в конкурсах и выпить горячего чаю в парке ВНИАЛМИ.
Если у вас нет личного авто, вы сможете добраться до лыжни в Камышине на автобусах, которые будут отходить от пл. Павших Борцов в эту субботу в 6.00.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров поставил задачу развивать массовый и детский спорт в регионе. В рамках нацпроекта «Демография», государственных и региональных программ в субъекте с 2014 года построили и отремонтировали около 180 спортобъектов.