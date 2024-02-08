Советы: как восстановить свое имущество пострадавшим от оползня

«Если следствием будет установлено, что причина оползня в разрыве водопровода, ответчиком по иску может стать собственник водопровода. Но и здесь нет гарантии, что после долгих и дорогостоящих судебных разбирательств удасться взыскать ущерб. Я всегда советую людям, живущим в местах с повышенными рисками, страховать свое имущество, потому что зачастую это единственный способ обезопасить себя и свое финансовое благополучие».