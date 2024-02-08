Здание ННГУ изымут для строительства дублера проспекта Гагарина

Здание ННГУ и более 200 участков изымут у собственников для строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. На сайте регионального минимущества опубликованы соответствующие постановления.
Согласно информации, для строительства второй очереди планируют изъять семь участков, которые примыкают к деревне Ольгино, а для третьей очереди изымут еще 18 территорий, которые относятся к деревне Ольгино, Новинки, Ближнее Борисово и недалеко от трассы Р-158.
Кроме того, изымут участок, где находится опытно-экспериментальная база ННГУ. На территории установлена трансформаторная подстанция, водонапорная башня, лабораторные корпуса. Также в рамках четвертой очереди планируют изъять участки садовых товариществ «Химик» и «Огонек» в Богородском районе, «Ока» в Новинках.
Добавим, что собственникам предусмотрена компенсация.
Напомним, ранее стало известно, что проект третьей очереди дублера проспекта Гагарина одобрила госэкспертиза. Положительное заключение было получено 12 декабря.