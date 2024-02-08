Здание ННГУ изымут для строительства дублера проспекта Гагарина

Согласно информации, для строительства второй очереди планируют изъять семь участков, которые примыкают к деревне Ольгино, а для третьей очереди изымут еще 18 территорий, которые относятся к деревне Ольгино, Новинки, Ближнее Борисово и недалеко от трассы Р-158.