«Мы — большие патриоты Крыма!» Сергей и Виктория Жигуновы рассказали о местах силы и новом проекте на полуострове

Сергея и Викторию Жигуновых в Крыму любят и хорошо знают не только с экрана телевизора. Известный актер и продюсер с супругой давно облюбовали полуостров. Звездная пара не только отдыхает на даче в Гурзуфе, где у них домик на берегу моря, но и привозит в Крым новые творческие проекты. Уже в этом году на экраны выйдет подростковая лента, которую Сергей Жигунов снимал в Севастополе, и распахнет свои двери музей живописца Константина Коровина, в который вложила душу супруга «гардемарина». О создании музейного комплекса в Гурзуфе, энергетике крымских гор и местах силы в Крыму супруги рассказали «Комсомолке».
— Крым — особенное для нас место. Открытием этого года стал Севастополь. Конечно, мы были здесь и раньше, но по-настоящему узнали этот город и его жителей только сейчас. Очень красивый, интеллигентный город с изящной архитектурой, славной историей и необыкновенными людьми, — рассказывает Виктория Жигунова.
— Мест, где нам по-настоящему хорошо, в Крыму немало, — признается звездная пара. Это и живописные бухты, и пышные парки, и крымские дворцы.
— Мы — большие патриоты Крыма. Здесь мы получаем такую огромную порцию красоты, что в благодарность очень хочется сделать что-то хорошее, созидательное, что останется надолго. Стараемся заводить сюда наши проекты, ведь это занятость для местных жителей и доходы в бюджет республики. Сергей снимает здесь кино, мне тоже выпал шанс реализовать крымский проект. Я даже получила дополнительное образование ради этого проекта — отучилась на музеолога.
Больше года чета Жигуновых работает над созданием музея Коровина в Гурзуфе на базе Виллы Саламбо, которую спроектировал сам художник.
— Музей — это первый этап создания большого культурного кластера, который будет основан на трех направлениях — живопись, музыка, кино, — рассказывает Виктория Жигунова. — Хочется, чтобы Гурзуф стал творческим сердцем Крыма, точкой роста, местом, которое меняет среду вокруг в лучшую сторону. Немаловажная цель проекта — обеспечить рабочими местами крымчан. Чтобы работа имела не сезонный характер, как это часто бывает, а была основана на постоянной занятости, творческом и профессиональном росте. Поэтому Гурзуф — наше главное место силы. Но не единственное.
Местом с особой энергетикой Сергей Жигунов называет Ай-Петри. Там и воздух другой, и вид завораживающий.— По-особенному я чувствую себя в горах. Ай Петри — очень необычное место. Не зря оно притягивает не только туристов, но и крымчан. Потрясающий вид, очень сильная энергетика. Любим здесь бывать, причем подниматься лучше на автомобиле, чтобы посмотреть на все красоты, остановиться, где хочется, подышать целебным воздухом. Первый раз привез жену сюда в день ее рождения. С тех пор у нас традиция — если в день рождения Виктории мы в Крыму, то обязательно посещаем Ай-Петри.
Ранее Сергей Жигунов рассказал «Комсомолке» о трудном кастинге в фильм «Три друга, клад и матрос Кошка», об отсутствии полноценного отпуска и домашних заготовках из крымского мяса, овощей и фруктов.