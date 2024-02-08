«Мы — большие патриоты Крыма!» Сергей и Виктория Жигуновы рассказали о местах силы и новом проекте на полуострове

Местом с особой энергетикой Сергей Жигунов называет Ай-Петри. Там и воздух другой, и вид завораживающий.— По-особенному я чувствую себя в горах. Ай Петри — очень необычное место. Не зря оно притягивает не только туристов, но и крымчан. Потрясающий вид, очень сильная энергетика. Любим здесь бывать, причем подниматься лучше на автомобиле, чтобы посмотреть на все красоты, остановиться, где хочется, подышать целебным воздухом. Первый раз привез жену сюда в день ее рождения. С тех пор у нас традиция — если в день рождения Виктории мы в Крыму, то обязательно посещаем Ай-Петри.

