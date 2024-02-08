В ГК «Варя» снесут 16 гаражных участков из-за строительства метро

Под категорию попадают гаражи под № 254, № 255, № 258, № 260, № 264, № 265, № 273, № 275, № 276, № 277, № 278, № 279, № 285, № 286, № 291 и № 294. В ближайшее время собственники будут уведомлены о соответствующем решении. Также в скором времени будет рассчитан размер компенсаций.