«Умная» одежда и плазменная «кольчуга»: самые необычные разработки самарских ученых

8 февраля в России празднуют День науки. За многолетнюю историю отечественной науки немало изобретений придумано в Самаре. Наши ученые продолжают удивлять и сегодня. Корреспондент «КП-Самара» собрала топ-5 необычных разработок родом из Самары.
«Умная» одежда
Каждый спортсмен знает, что во время тренировки важно правильно рассчитывать нагрузку на мышцы. Но как это сделать, если тело сообщает о чрезмерной усталости только спустя несколько часов после выполнения упражнений? Самарские ученые создали приспособление, «умную» одежду, которая поможет повысить эффективность тренировки и, если не свести к нулю, то хотя бы минимизировать травмы. Спортивная форма пронизана специальными датчиками снаружи и внутри, которые во время тренировки считывают информацию о состоянии разных групп мышц спортсмена — данные моментально отображаются в приложении. Высокотехнологичная одежда помогает вовремя отследить усталость и перенапряжение, чтобы у спортсмена было четкое понимание, каким мышцам надо отдохнуть, а на какие стоит увеличить нагрузку. «Умная» спортивная форма может также подать еле заметный импульс на те участки, которые во время тренировки не работают в полную силу. Разработка может быть полезна, в том числе, и при реабилитации после травм. Сейчас разработку активно помогают тестировать игроки самарской футбольной команды «Крылья Советов». Ученые надеются, что в скором времени она станет доступной для каждого.
Увидеть «невидимое»
Ученые из Самарского университета им. Королева в начале 2024 года рассказали о разработке и итогах испытания скоростной нейросети. Разработчики научили нейросеть видеть «невидимое» со скоростью света. Она способна в режиме реального времени моментально проанализировать поступающий видеопоток и распознать в нем заданные объекты. Преимущество скоростной нейросети заключается в том, что она может моментально проанализировать картинку не только с обычной видеокамеры, но и с устройств, отображающих реальность в многоканальном спектральном отображении — гиперспектрометров. Эти устройства обычно используют для обнаружения объектов, незаметных человеческому глазу или обычным средствам видеонаблюдения. Например, с помощью гиперспектрометров можно вести геологоразведку труднодоступных территорий, выявляя из космоса спектральные сигнатуры минералов.
Все для космоса
Десятилетиями самарские предприятия и научные центры трудили на развитие ракетно-космической отрасли. Интересные изобретения, которые помогут человеку в освоении простор вселенной, разрабатывают в Самаре и сегодня. Так, в конце прошлого года ученые представили образец плазменной «кольчуги», увеличивающей ресурс ракетных и авиационных двигателей. Предполагают, что инновационное плазменное покрытие поможет защитить внутренние элементы конструкции ракетных и авиационных двигателей от экстремально высоких рабочих температур. В перспективе использование такой «кольчуги» позволит создавать более мощные двигатели. Сейчас полученный экспериментальный образец проходит различные испытания.
Всегда на связи
Нередко бывает так, что сердечно-сосудистые заболевания застают человека врасплох — оказать помощь нужно незамедлительно. Новое изобретений самарских ученых поможет своевременно передавать данные о изменениях артериального давления и пульса пациента его лечащему врачу. Сейчас цифровой тонометр с беспроводной передачей данных находится на последнем этапе перед запуском в массовое производство. Изделие будет работать со специально созданной платформой дистанционного мониторинга, предназначенной для незамедлительной передачи данных измерений телемедицинских приборов лечащему врачу. Такая система поможет специалистам-медикам быстро среагировать даже на малейшие изменения в показателях пациента, своевременно дать консультацию и оперативно принять решение о необходимости госпитализации.
Борьба с сорняками
В конце прошлого года самарские ученые предложили новый метод борьбы с сорняками. В ходе исследований была разработана система, состоящая из гиперспектрометра и специальной нейронной сети, которая способна различать различные виды растений. По словам специалистов, в дальнейшем эта разработка поможет в создании специального датчика, который в связке с системой управления форсунками и опрыскивателем позволит не просто находить, но и сразу уничтожать сорняковые растения, не нанося вреда полезным культурам.