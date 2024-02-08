«Умная» одежда и плазменная «кольчуга»: самые необычные разработки самарских ученых

Каждый спортсмен знает, что во время тренировки важно правильно рассчитывать нагрузку на мышцы. Но как это сделать, если тело сообщает о чрезмерной усталости только спустя несколько часов после выполнения упражнений? Самарские ученые создали приспособление, «умную» одежду, которая поможет повысить эффективность тренировки и, если не свести к нулю, то хотя бы минимизировать травмы. Спортивная форма пронизана специальными датчиками снаружи и внутри, которые во время тренировки считывают информацию о состоянии разных групп мышц спортсмена — данные моментально отображаются в приложении. Высокотехнологичная одежда помогает вовремя отследить усталость и перенапряжение, чтобы у спортсмена было четкое понимание, каким мышцам надо отдохнуть, а на какие стоит увеличить нагрузку. «Умная» спортивная форма может также подать еле заметный импульс на те участки, которые во время тренировки не работают в полную силу. Разработка может быть полезна, в том числе, и при реабилитации после травм. Сейчас разработку активно помогают тестировать игроки самарской футбольной команды «Крылья Советов». Ученые надеются, что в скором времени она станет доступной для каждого.