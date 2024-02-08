В Минздраве призвали казахстанцев снова носить маски

«За неделю, с 26 января по 1 февраля, в республике зарегистрировано 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев. Наибольшее количество новых случаев приходится также на Алматы (37 случаев) и Астану (21 случаев). Вместе с тем, республика и все регионы находятся в зеленой зоне, занятость инфекционных коек составляет 1%, на лечении в стационаре находится 3 пациента».