В Минздраве призвали казахстанцев снова носить маски

О том, как складывается ситуация по КВИ в республике, рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.
Сообщается, что в январе, в сравнении с декабрем прошлого года, отмечается рост в 2,5 раза — с 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее количество новых случаев приходится на Алматы и Астану.
«За неделю, с 26 января по 1 февраля, в республике зарегистрировано 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев. Наибольшее количество новых случаев приходится также на Алматы (37 случаев) и Астану (21 случаев). Вместе с тем, республика и все регионы находятся в зеленой зоне, занятость инфекционных коек составляет 1%, на лечении в стационаре находится 3 пациента».
В ведомстве добавили, что введение ограничительных мер не планируется.
«При этом, учитывая, что в течение последнего месяца отмечается рост заболеваемости КВИ, а также продолжается эпидсезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется носить маски в помещениях с большим скоплением людей, общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным», — отмечается в сообщении.