В Новосибирской области на трассах ограничат движение из-за непогоды

С 00:00 до 7:00 ограничено движение легковых и пассажирских транспортных средств на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» с километра 947 по 1454. С 5:00 до 15:00 также ограничено движение грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на этом участке.