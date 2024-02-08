В Новосибирской области на трассах ограничат движение из-за непогоды

С 00:00 до 7:00 ограничено движение легковых и пассажирских транспортных средств на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» с километра 947 по 1454. С 5:00 до 15:00 также ограничено движение грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на этом участке.
Ограничения также действуют на следующих участках дорог: Северный обход Новосибирска с 0 по 76 км, автодорога Р-255 «Сибирь» с 41 по 149 км, и автодороги Р-256 «Чуйский тракт» с 28 по 135 км.
Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями, включая осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра с порывами до 25 м/с и снежные заносы. Время ограничений может быть продлено из-за действия указанных погодных условий.