В Татарстане метель прекратится в выходные

По прогнозам синоптиков, 9 февраля Татарстан будет в тыловой части уходящего на северо-восток циклона. В регионе сохранится снегопад, а в отдельных районах — метель. Также прогнозируют сильный ветер — ночью порывами 15−20 м/с, днем до 15 м/с. Температуры ночью понизятся до −14..-19, днем составят −10..-15.



10 февраля в Татарстане существенных осадков днем уже не прогнозируют. Ночью местами еще будет снегопад. Температура ночью составит −16..-21, при прояснениях до −25, днем ожидается −12..-17. 11 февраля вероятность осадков в Татарстане будет небольшой, ожидается умеренно-морозная погода, вероятность осадков небольшая. Ночью столбики термометров покажут −19..-24, при прояснениях до −27, днем −12..-17.



По предварительным данным, 12 февраля в Татарстане также будет без осадков, температура ночью составит до −20..-25, днем — −9..-14. 13 февраля в большинстве районов прогнозируется снег, температуры ночью ожидаются в пределах −13..-18, днем от −7 до −12.



«Ъ-Казань».