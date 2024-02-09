Ушел из жизни глубокоуважаемый известный поэт Приморья

На 78-м году жизни скончался Леонид Петрович Галаюда — известный краевед и поэт Уссурийского городского округа. Вся его жизнь была связана с Корсаковкой. Родному селу Леонид Петрович посвятил исторические материалы, которые неоднократно печатались в краевых альманахах и сборниках, а также собственное солидное издание «Моя Корсаковка» (6+), сообщает ИА PrimaMedia.
По данным «Централизованной библиотечной системы» УГО, Леонид Галаюда родился 21 августа 1946 года в селе Корсаковка Уссурийского района. Окончил 10 классов. После школы поступил в Дальневосточный государственный университет на филологический факультет отделения «русский язык и литература». На третьем курсе ушел в армию.
После службы Леонид Петрович вернулся в Корсаковку и стал работать помощником киномеханика. С 1970 по 1998 год трудился киномехаником. С 2001 по 2017 год работал библиотекарем в родном селе.
Краеведческие материалы Леонида Петровича опубликованы в приморском краеведческом альманахе «Дальняя Россия» (6+), краеведческом сборнике «Лики времени» (6+), сборнике 3-й краеведческой конференции «Краеведение в Приморском крае. Проблемы и перспективы» (6+).
А в 2021 году Леонид Петрович выпустил солидное издание «Моя Корсаковка» — хронологически последовательное изложение событий и фактов из жизни села Корсаковка Уссурийского городского округа. Над книгой Леонид Галаюда работал длительное время, посвятив десятилетия сбору данных, изучению документов в краевом архиве, систематизации полученной информации.
Помимо краеведения, Леонид Петрович Галаюда известен также как поэт. Неоднократно с 2013 года печатался в международном литературном альманахе «Чувства без границ» (6+). Сам он был автором поэтических сборников «Выхожу тебя искать» (6+), «Перышки лебяжьи» (6+), «Ясное дело-любовь» (6+). Являлся поэтом литературно-музыкального объединения «Звуки лиры» им. С. В. Шевцовой.
«Талантливый краевед и автор чувственных поэтических строк, наполненных удивительной образностью», — так о Леониде Петровиче сказала его коллега, председатель творческого объединения «Литературный Альтаир» Галина Николайчук.