Ушел из жизни глубокоуважаемый известный поэт Приморья

На 78-м году жизни скончался Леонид Петрович Галаюда — известный краевед и поэт Уссурийского городского округа. Вся его жизнь была связана с Корсаковкой. Родному селу Леонид Петрович посвятил исторические материалы, которые неоднократно печатались в краевых альманахах и сборниках, а также собственное солидное издание «Моя Корсаковка» (6+), сообщает ИА PrimaMedia.

По данным «Централизованной библиотечной системы» УГО, Леонид Галаюда родился 21 августа 1946 года в селе Корсаковка Уссурийского района. Окончил 10 классов. После школы поступил в Дальневосточный государственный университет на филологический факультет отделения «русский язык и литература». На третьем курсе ушел в армию.

После службы Леонид Петрович вернулся в Корсаковку и стал работать помощником киномеханика. С 1970 по 1998 год трудился киномехаником. С 2001 по 2017 год работал библиотекарем в родном селе.

С Корсаковкой у Леонида Петровича связана вся его жизнь. Он любил родное село, интересовался его историей. Чтобы увековечить сведения о Корсаковке, сохранить их для потомков, Леонид Галаюда стал своими силами издавать брошюры. Среди них: «Личное участие М. С. Корсаков годы и судьбы» (6+), «У Отчего Порога» (6+), «Имя на карте» (6+).