Двух диких леопардов заметили рядом с селом в Приморье

В Приморье у села Оленевод заметили двух диких дальневосточных леопардов. Об этом сообщает телеграм-канал «Земля леопарда».
«На кадрах, которые прислал нам подписчик по имени Петр, не виден второй леопард, но присутствие двух больших кошек в одном месте возможно. Например — если это мама и котенок», — отмечают представители нацпарка.
Также это вполне может быть пара самца и самки. Однако специалисты отмечают, что встретить этих двух животных в компании — довольно редкое явление. Все-таки дальневосточные леопарды интроверты и обычно гуляют одни.
Появление дикой кошки в окрестностях села неудивительно, так как населенный пункт граничит с охранной зоной нацпарка.