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Двух диких леопардов заметили рядом с селом в Приморье

Это могли быть самка и котенок.
Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

В Приморье у села Оленевод заметили двух диких дальневосточных леопардов. Об этом сообщает телеграм-канал «Земля леопарда».

«На кадрах, которые прислал нам подписчик по имени Петр, не виден второй леопард, но присутствие двух больших кошек в одном месте возможно. Например — если это мама и котенок», — отмечают представители нацпарка.

Также это вполне может быть пара самца и самки. Однако специалисты отмечают, что встретить этих двух животных в компании — довольно редкое явление. Все-таки дальневосточные леопарды интроверты и обычно гуляют одни.

Появление дикой кошки в окрестностях села неудивительно, так как населенный пункт граничит с охранной зоной нацпарка.

флора и фауна