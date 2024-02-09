Что произошло в Хабаровском крае к утру 9 февраля

В 2024 году программа «Дальневосточная ипотека» претерпит изменения. Она пополнится новой категорией граждан, для кого-то отменят возрастной потолок, а увеличенный лимит кредита распространится на «вторичку», но с оговорками. Программа позволяет оформить кредит на жилье по ставке не выше двух процентов годовых и действует до 2030 года. Деньги можно пустить либо на покупку квартиры, либо на строительство собственного дома.