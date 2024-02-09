Что произошло в Хабаровском крае к утру 9 февраля

Учитель начал урок с оскорблений в адрес учеников четвертого класса школы № 70 в Хабаровске. Монолог, записанный учениками и частично опубликованный в интернете, вызвал скандал, который потребовал вмешательства прокуратуры. Причиной стало недовольство учителя спортивной формой, в которой ученики пришли на урок 31 января.
8 февраля около 9 утра на дороге А-370 «Уссури» произошло серьезное ДТП. Не соблюдая безопасное расстояние при завершении обгона, водитель «Хонда-Степ-Вагон» столкнулся задней частью своего авто с обгоняемым грузовым автомобилем «Скания». В результате он потерял управление и врезался в два встречных автомобиля: «Тойота-Премио» и «Тойота-Марк-2». От удара «Тойота-Марк-2» вылетела в левый кювет по ходу движения.
В 2024 году программа «Дальневосточная ипотека» претерпит изменения. Она пополнится новой категорией граждан, для кого-то отменят возрастной потолок, а увеличенный лимит кредита распространится на «вторичку», но с оговорками. Программа позволяет оформить кредит на жилье по ставке не выше двух процентов годовых и действует до 2030 года. Деньги можно пустить либо на покупку квартиры, либо на строительство собственного дома.