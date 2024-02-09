Хабаровский «Амур» выиграл в Тольятти у «Лады» в серии буллитов

В Тольятти состоялся хоккейный матч между «Амуром» и местной «Ладой», которая занимает седьмую строчку в восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Перед игрой хабаровчане занимали девятое место и должны были приложить все усилия, чтобы обыграть соперника и подняться на этаж выше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несмотря на то, что хозяева льда лишь теоретически могут выбыть из кубковой восьмерки плей-офф и им можно было особо не напрягаться в игре с «тиграми», борьба вышла достаточно упорная. Первые два периода команды сыграли чисто в плане дисциплины, лишь во втором игровом отрезке хабаровчане получили возможность поиграть в формате «5 на 4», но большинство реализовать не смогли — зрители за эти 40 минут не увидели ни одной заброшенной шайбы. Третий период командам также ничего не принес, кроме возможности по одному разу реализовать большинство и наказать соперника за нарушение правил. Игра перетекла в овертайм.
— Наша команда играла строго по заданию, когда надо прессинговали, а когда надо — играли от обороны. То же самое делали и соперники. В третьем периоде играли по счету. Один гол решил бы все. Нам нужны любые очки — хоть одно, хоть два. Без разницы. Четко держали игру, пытались в овертайме большинством сыграть, к сожалению, немножко не удалось. Молодец у нас вратарь, — прокомментировал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
После этой победы, «Амур» переместился на восьмое место в восточной конференции КХЛ. Однако стоит учитывать, что сейчас у его конкурентов в борьбе за плей-офф — «Нефтехимика» и «Сибири» на одну игру меньше, а разрыв составляет одно и четыре очка соответственно, то есть положение пока шаткое. Тем не менее, 9 февраля хабаровским болельщикам будет за чем понаблюдать: в Нижнекамске состоится матч как раз между «Нефтехимиком» и «Сибирью». Болеть в этом случае лучше за сибиряков, но команде из Татарстана будет помогать домашняя ледовая арена.