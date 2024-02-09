Хабаровский «Амур» выиграл в Тольятти у «Лады» в серии буллитов

После этой победы, «Амур» переместился на восьмое место в восточной конференции КХЛ. Однако стоит учитывать, что сейчас у его конкурентов в борьбе за плей-офф — «Нефтехимика» и «Сибири» на одну игру меньше, а разрыв составляет одно и четыре очка соответственно, то есть положение пока шаткое. Тем не менее, 9 февраля хабаровским болельщикам будет за чем понаблюдать: в Нижнекамске состоится матч как раз между «Нефтехимиком» и «Сибирью». Болеть в этом случае лучше за сибиряков, но команде из Татарстана будет помогать домашняя ледовая арена.