В Новосибирском зоопарке ухаживание рысей попало на видео

Милое видео, в котором рыси из Новосибирского зоопарка ухаживают друг за другом, попало на видео. Ролик опубликован в официальной группе учреждения во «ВКонтакте».
На видео рыси Лекс и Бусинка сначала вылизывают друг друга. Потом одна из кошек уткнулась в грудь другой, а вторая рысь продолжила мыть партнера.
В Новосибирском зоопарке рыси содержатся более 50 лет, а размножаются с 1969 года. Специалисты отмечают, что рыси являются прекрасными родителями. Бусинка дважды становилась мамой.
Ранее на видео попал завтрак белого медведя Кая.