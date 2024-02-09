Современный травмоцентр открылся на левом берегу Новосибирска

В рентген-отделении установили современный рентген-аппарат на три рабочих места. Также есть три передвижные установки, которыми можно пользоваться и в реанимации, и в операционной, и в палатах проводить обследования, дентальный компьютерный томограф для работы с травмами челюстей и т. п.