Современный травмоцентр открылся на левом берегу Новосибирска

В новом корпусе городской клинической больницы № 34 в Новосибирске заработал травмоцентр I уровня. Об этом сообщила пресс-служба правительства НСО.
На этой неделе центр начнет принимать первых пациентов. Жителей левого берега и населённых пунктов Новосибирского района в экстренных случаях будут привозить сюда.
Ранее в Новосибирске было только два травматологических центра I уровня — на базе облбольницы и горбольницы.
В рентген-отделении установили современный рентген-аппарат на три рабочих места. Также есть три передвижные установки, которыми можно пользоваться и в реанимации, и в операционной, и в палатах проводить обследования, дентальный компьютерный томограф для работы с травмами челюстей
Ранее был построен новый корпус больницы № 34.