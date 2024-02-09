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Губернатор оценил ход работ по газификации домов на 5-й площадке в Хабаровске

Еще почти девять километров сетей проведут в 2024 году.
Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Глава региона Михаил Дегтярев проверил работу по газификации дома жительницы микрорайона «Пятая площадка». Он навестил Зинаиду Горошит. В декабре прошлого года в рамках программы социальной газификации запустили голубое топливо в газораспределительную сеть второй очереди микрорайона, где находится дом пенсионерки.

В ноябре 2022 года Зинаида Николаевна Горошит обратилась к губернатору, выразив беспокойство по поводу долгого ожидания газификации. В ответ Михаил Дегтярев поручил соответствующим ведомствам ускорить завершение работ по строительству газовых сетей. В знак благодарности женщина пригласила главу региона на чашечку чая, приготовленного уже на природном газе.

В ходе визита глава региона оценил качество выполненных работ, обратив внимание на внутренние коммуникации и установленное оборудование.

С этого года все многодетные семьи и неработающие пенсионеры стали льготниками по решению губернатора, независимо от доходов.

— Вы также входите в эту категорию. Вам доступно 150 тысяч рублей компенсации, которые можно потратить на покупку котла, насосов, трубопроводной арматуры и так далее, — сказал Михаил Дегтярев.

В текущем году проложат еще почти девять километров сетей, чтобы обеспечить газом все 455 частных домов в этом микрорайоне. Кроме того, голубое топливо становится доступным и для жителей других районов города: природный газ теперь доступен на Овощесовхозе.