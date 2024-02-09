Губернатор оценил ход работ по газификации домов на 5-й площадке в Хабаровске

Глава региона Михаил Дегтярев проверил работу по газификации дома жительницы микрорайона «Пятая площадка». Он навестил Зинаиду Горошит. В декабре прошлого года в рамках программы социальной газификации запустили голубое топливо в газораспределительную сеть второй очереди микрорайона, где находится дом пенсионерки.
В ноябре 2022 года Зинаида Николаевна Горошит обратилась к губернатору, выразив беспокойство по поводу долгого ожидания газификации. В ответ Михаил Дегтярев поручил соответствующим ведомствам ускорить завершение работ по строительству газовых сетей. В знак благодарности женщина пригласила главу региона на чашечку чая, приготовленного уже на природном газе.
В ходе визита глава региона оценил качество выполненных работ, обратив внимание на внутренние коммуникации и установленное оборудование.
— Вы также входите в эту категорию. Вам доступно 150 тысяч рублей компенсации, которые можно потратить на покупку котла, насосов, трубопроводной арматуры и так далее, — сказал Михаил Дегтярев.
В текущем году проложат еще почти девять километров сетей, чтобы обеспечить газом все 455 частных домов в этом микрорайоне. Кроме того, голубое топливо становится доступным и для жителей других районов города: природный газ теперь доступен на Овощесовхозе.