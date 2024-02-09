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На Омскую область обрушатся метели, снегопады и дождь

В пятницу, 9 февраля, в Омской области ожидаются снег с дождём, метели, порывистый ветер.
Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 57% 764 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

Таковы данные Обь-Иртышского УГМС.

Столбики термометров днём поднимутся до отметок в −4…+1 градус. На дорогах — снежные заносы и гололедица.

В выходные похолодает, но снегопады и метели не прекратятся. В субботу, 10 февраля, на большей части территории региона будет от −11 до −16 градусов. По югу области до −6, по северу — до −21 градуса.

В воскресенье, 11 февраля, ночью ожидается −18…-23 градуса. Днём — от −12 до −17, местами — до −22 градусов.

Ранее «МК в Омске» писал, что после снегопада на уборку тротуаров вывели дополнительную мини-технику.