На Омскую область обрушатся метели, снегопады и дождь

Таковы данные Обь-Иртышского УГМС.
Столбики термометров днём поднимутся до отметок в −4…+1 градус. На дорогах — снежные заносы и гололедица.
В выходные похолодает, но снегопады и метели не прекратятся. В субботу, 10 февраля, на большей части территории региона будет от −11 до −16 градусов. По югу области до −6, по северу — до −21 градуса.
В воскресенье, 11 февраля, ночью ожидается −18…-23 градуса. Днём — от −12 до −17, местами — до −22 градусов.
Ранее «МК в Омске» писал, что после снегопада на уборку тротуаров вывели дополнительную мини-технику.