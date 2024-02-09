Модульные спортивные залы строят в школах Хабаровска

В Хабаровске строят два новых спортивных зала в рамках проекта «50 спортивно-оздоровительных школьных залов». Они появятся в школе № 2 поселка Березовка и в одном из корпусов школы № 47. Финансирование проекта осуществляется через механизм Президентской единой субсидии.
Директор департамента социального развития министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк вместе с трехкратным чемпионом мира по киокусинкай и руководителем проекта «Киокусинкай в школу» Хаидом Мантаевым проверили объекты строительства.
— Спортивные залы будут оборудованы всем необходимым для того, чтобы школьники могли регулярно заниматься физической культурой и спортом, поддерживая здоровый образ жизни. Эти объекты позволят расширить возможности для проведения дополнительных спортивных занятий в школах, — сказала начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
В этом году подобные проекты запустят еще в четырех школах города.