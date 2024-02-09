Модульные спортивные залы строят в школах Хабаровска

— Спортивные залы будут оборудованы всем необходимым для того, чтобы школьники могли регулярно заниматься физической культурой и спортом, поддерживая здоровый образ жизни. Эти объекты позволят расширить возможности для проведения дополнительных спортивных занятий в школах, — сказала начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.