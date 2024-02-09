Больница им. Сергеева в Хабаровске увеличит количество операций

— Ранее плановые операции проводились четыре дня в неделю — со вторника по пятницу. Суббота и воскресенье были выходными, а понедельник — день генеральной уборки. Теперь же плановая дезинфекция проводится в воскресенье, а операционными стали все дни рабочей недели — с понедельника по пятницу, — прокомментировали в краевой больнице имени С. И. Сергеева.



Ежедневно хирурги медучреждения проводят до 60 операций. В оперблоке расположены более 20 столов. Из них 15 определены под оказание плановой помощи, четыре экстренных и два — для выполнения рентгенохирургических вмешательств.



Отметим, в настоящее время в здание больницы сразу на двух этажах идет масштабный ремонт. В кабинетах обновляют напольное покрытие, потолки, стены, меняют двери и окна. С наступлением тепла реконструкция дойдет и до внешнего облика больницы.