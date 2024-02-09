В Омске весной может возникнуть дефицит курьеров

«Нам так же, как и в другие месяцы зимы/осени приходится ездить по нечищеным улицам по колено в снегу, в холода и в метели. Но руководство “Самоката”, видимо, считает, что условия уже лучше, чем были в декабре и январе, поэтому можно срезать нам ставку», — говорится в посте, размещённом в паблике «Типичный Левый берег Омска».