В Омске весной может возникнуть дефицит курьеров

В нём они рассказали о понижении почасовых ставок.
Для велокурьеров теперь она составляет 210 рублей в час вместо 230 рублей. Для пеших — 170 рублей вместо 185. Также меньше стали доплачивать за работу в выходные. Раньше такая доплата составляла 30 рублей за час, сейчас только 20.
«Нам так же, как и в другие месяцы зимы/осени приходится ездить по нечищеным улицам по колено в снегу, в холода и в метели. Но руководство “Самоката”, видимо, считает, что условия уже лучше, чем были в декабре и январе, поэтому можно срезать нам ставку», — говорится в посте, размещённом в паблике «Типичный Левый берег Омска».
Также авторы письма предупреждают омичей о вероятности оттока курьеров из этой компании. Это может случиться уже весной, когда будет слякоть, а почасовая оплата ещё снизиться.
Сотрудники компании «Самокат» призывают руководство вернуть прежние ставки до конца сезона. А также ввести прогрессивную шкалу надбавок за погодные условия, исходя из их суровости.