Магнитная буря 9 февраля 2024 года: мощные геоудары до 4 баллов накроют Землю

Она вызвана серией вспышек на Солнце.
Продлится неблагоприятная геомагнитная обстановка несколько дней. Напомним, по данным независимой астрологической лаборатории, последняя сильная вспышка на Солнце была зафиксирована днем 8 февраля в показателе М3.49. Такой уровень повышает силу магнитных бурь до 5 баллов.
С полуночи и до 9 утра (московское время) сила бури останется минимальной — 2 балла.
В период с 9 утра до 12 часов дня, а также с 18 часов до полуночи по московскому времени атака геоударов возрастет до 3 баллов.
С 12 часов дня до 18 часов по московскому времени ожидается пик геомагнитных возмущений, который достигнет 4 баллов. Это характерно для средней магнитной бури.
Метеопатам рекомендуется вести здоровый образ жизни, больше отдыхать и гулять, избегать стрессов.