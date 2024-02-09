Сразу после мощных снегопадов Челябинскую область накроют 31-градусные морозы

В пятницу, 9 января, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, который дополнят метели. На дорогах важно быть осторожными из-за снежных заносов и сильной гололедицы в виде снежного наката. Порывы ветра юго-западного и западного направлений будут достигать 19 метров в секунду. А уличные термометры днём покажут от −5 до −13 градусов. Осадки прекратятся ближайшей ночью и на этой неделе уже не вернутся. В ночь на субботу на крайнем западе будет до −15, на остальной территории похолодает до −25. В ночь на воскресенье ожидается −21…-26, а в горах и низинах — аж до −31. Днём в оба выходных будет стабильно от −11 до −16.