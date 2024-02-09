Борис Ротенберг посоветовал своему сыну сдерживать эмоции после критики главного тренера «Авангарда»

Борис Ротенберг прокомментировал поведение своего сына, главного тренера СКА Романа Ротенберга. После матча «Авангарда» со СКА Ротенберг-младший сказал, что главный тренер омичей Михаил Кравец дал команду своему игроку «убивать» соперников. Михаил Кравец назвал это высказывание оскорбительной неправдой.
«Он его лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», — сказал Борис Ротенберг о поведении сына.
Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ признал игровым эпизод с силовым приёмом Никиты Холодилина против Сергея Толчинского. Наказывать игрока омской команды не стали.