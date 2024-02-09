Борис Ротенберг посоветовал своему сыну сдерживать эмоции после критики главного тренера «Авангарда»

«Он его лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», — сказал Борис Ротенберг о поведении сына.