Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Борис Ротенберг посоветовал своему сыну сдерживать эмоции после критики главного тренера «Авангарда»

По его словам, Роман Ротенберг поступил «молодо-зелено».
Источник: ХК "Авангард"

Борис Ротенберг прокомментировал поведение своего сына, главного тренера СКА Романа Ротенберга. После матча «Авангарда» со СКА Ротенберг-младший сказал, что главный тренер омичей Михаил Кравец дал команду своему игроку «убивать» соперников. Михаил Кравец назвал это высказывание оскорбительной неправдой.

«Он его лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», — сказал Борис Ротенберг о поведении сына.

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ признал игровым эпизод с силовым приёмом Никиты Холодилина против Сергея Толчинского. Наказывать игрока омской команды не стали.

здоровье