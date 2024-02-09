Хлеб-антистресс и диетические конфеты: в Челябинске ученые разработали рецепты полезных продуктов

—Продукты, которые мы представили, это то, в чем заинтересованы наши индустриальные партнеры; то, что мы разрабатываем по их запросам и пожеланиям. Например, наш рассольный сыр с берберином сегодня готово взять на производство одно из ведущих предприятий региона, — рассказала профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина.