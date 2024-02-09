Хлеб-антистресс и диетические конфеты: в Челябинске ученые разработали рецепты полезных продуктов

В Южно-Уральском госуниверситете состоялся «Научный фуршет», на котором сотрудники и гости вуза смогли попробовать уникальные полезные продукты.
Специалисты университета создали рецепт хлеба «Антистресс». Как рассказали в пресс-службе ЮУрГУ, в состав булки входит вещество, которое снижает уровень кортизола в крови, выравнивает артериальное давление и помогает справляться с нервным напряжением.
Ученые приготовили также рассольный сыр с полученным из барбариса антиоксидантом. Этот деликатес поддерживает здоровье печени.
Вдобавок исследователи изготовили полезный для желудочно-кишечною тракта овсяный кисель с повышенным содержанием бета-глюкана, высокобелковый напиток из свеклы и диетические конфеты из растительного сырья.
А любителям блюд необычного вида предложили разноцветную лапшу. Нетипичные оттенки ей придали натуральными красителями, например, соком шпината, морковным пюре и активированным углем.
У южноуральцев, возможно, вскоре появится шанс увидеть оригинальные продукты на прилавках.
—Продукты, которые мы представили, это то, в чем заинтересованы наши индустриальные партнеры; то, что мы разрабатываем по их запросам и пожеланиям. Например, наш рассольный сыр с берберином сегодня готово взять на производство одно из ведущих предприятий региона, — рассказала профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина.