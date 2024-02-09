«Назвал новых друзей Бро и Брошкой»: росгвардеец спас в зоне СВО кота и щенка и привез их домой в Иркутскую область

— Его нашел командир полка, когда шел ко мне на пост. Услышал жалобное поскуливание возле тропинки. Отправил парней, чтобы они проверили. Оказалось, что в выгребной яме, куда мы выкидываем мусор и остатки пищи находился маленький щенок, — рассказывает «Воин». — Откуда он там взялся? Либо его подкинули туда местные жители, так как рядом есть населенный пункт. Либо он прибежал на запах пищи и свалился в яму, а выбраться уже не смог. Ребята достали его, отдали командиру, а тот уже передал его мне. Мол, бери на свое воспитание.