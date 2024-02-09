«Назвал новых друзей Бро и Брошкой»: росгвардеец спас в зоне СВО кота и щенка и привез их домой в Иркутскую область

Главные герои этой истории — военнослужащий Росгвардии с позывным «Воин» из Иркутской области, кот Бро и щенок по кличке Брошка. Они встретились несколько месяцев назад в зоне спецоперации. Животные прибились к бойцам, делили с ними кров. Но когда служебная командировка подошла к концу, мужчина решил, что не может оставить своих пушистых друзей в опасности и забрал к себе на родину, чтобы подарить новый дом. Подробности этой трогательной истории узнала КП-Иркутск.
Кот-мышеловка
— Первым появился кот. Нашли его в октябре 2023 года в заброшенном дачном поселке, который находился рядом с нашим расположением. Во время обхода я услышал мяуканье. Пригляделся, а на одном из участков сидят два котенка с одинаковым черно-белым окрасом.
Им примерно месяца по четыре было, — рассказывает «Воин». — Мы жили под землей в окопах, а там постоянно водятся мыши. И я решил, что коты могут помочь справиться с ними. Забрал обоих. Одного котенка пристроили на кухню, а второй остался у нас в убежище.
Найденышу дали кличку Бро (производное от «братишка» — прим. Редакции«). Именно так бойцы между собой призывали кота. Пушистый быстро привык к армейской жизни и на “отлично” справлялся с поставленной для него задачей. Вскоре в расположении от грызунов не осталось ни следа. Бро стал для военнослужащих настоящим любимчиком и верным другом, радовал своим присутствием и поднимал настроение в конце тяжелого дня.
А в декабре прошлого года у Бро появился друг — двухмесячный щенок.
— Его нашел командир полка, когда шел ко мне на пост. Услышал жалобное поскуливание возле тропинки. Отправил парней, чтобы они проверили. Оказалось, что в выгребной яме, куда мы выкидываем мусор и остатки пищи находился маленький щенок, — рассказывает «Воин». — Откуда он там взялся? Либо его подкинули туда местные жители, так как рядом есть населенный пункт. Либо он прибежал на запах пищи и свалился в яму, а выбраться уже не смог. Ребята достали его, отдали командиру, а тот уже передал его мне. Мол, бери на свое воспитание.
Сначала «Воин» решил, что это мальчик и хотел назвать его «Патриотом». Но после того, как находку хорошенько отмыли от грязи, оказалось, что это девочка. Поэтому по аналогии с котом, ее нарекли Брошкой.
Будущая служебная собака
Животные сразу же подружились. Так получилось, что через неделю после того, как Брошка появилась у бойцов, она поранила лапу. Малышка не могла нормально вставать и ходить. Боец около недели выхаживал свою подопечную. Помогал в этом и Бро. Постоянно лез к Брошке играться, дразнил, заставлял бегать.
— Брошка несла с нами службу на посту, могла находиться по 24 часа. Прислушивалась к посторонним к звукам, предупреждала об опасности. Да и просто разряжала обстановку своим присутствием, с ней гораздо веселее!
Когда командировка подошла к концу, росгвардеец понял, что не может оставить животных и принял решение забрать их с собой.
— Дети у меня давно просили завести собаку. Тем более они видели ее, когда я звонил им по видеосвязи, Брошка им очень понравилась. А Бро забрал тоже, так как они все детство провели вместе и явно бы скучали друг по другу.
Еще находясь в зоне спецоперации, «Воин» решил, что будет обучать собаку, чтобы в будущем она смогла выполнять служебно-боевые задачи. Брошка уверенно выполняет такие команды как «сидеть», «стоять» и «дай лапу». А сейчас с ней занимаются кинологи из полка оперативного назначения Росгвардии города Ангарска. Хозяин питомца уверен, что из нее вырастет настоящий профессионал. Не исключено, что в следующую командировку «Воин» отправится уже со своим новым другом.