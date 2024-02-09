Госорганы теперь не вправе требовать копии платежных документов

Согласно внесенным изменениям в Закон «О средствах массовой информации», срок рассмотрения регистрирующим органом заявления о регистрации СМИ сокращен с 15 до 10 дней..Наряду с этим, согласно внесенным изменениям в Закон «Об адвокатуре», срок выдачи удостоверения адвоката сокращен с 3 до 2 рабочих дней.