Госорганы теперь не вправе требовать копии платежных документов

Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием системы оказания госуслуг и защиты прав и законных интересов предпринимательства».
Документом отменено требование о предоставлении копий платежных документов об уплате государственной пошлины, сборов или иных платежей, за рассмотрение обращений граждан и юридических лиц государственными органами и иными организациями.
Согласно внесенным изменениям в Закон «О средствах массовой информации», срок рассмотрения регистрирующим органом заявления о регистрации СМИ сокращен с 15 до 10 дней..Наряду с этим, согласно внесенным изменениям в Закон «Об адвокатуре», срок выдачи удостоверения адвоката сокращен с 3 до 2 рабочих дней.