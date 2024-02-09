В первый месяц года в Кузбассе зарегистрировали 750 новых семей

По данным ЗАГСа Кузбасса, в первый месяц года в регионе зарегистрировали брак 750 новых семей.
Более 50 пар новобрачных поженились в первую красивую дату года — 24.01.2024, а в День Кемеровской области (26 января 2024 года) — 68 пар.
Также сотрудники регистрировали и новорождённых. В январе родилось 1 458 детей, из них 802 мальчика и 656 девочек. Родилась в январе и первая в Кузбассе тройня, чего в прошлом году не было. Кузбассовцы стали родителям 18 двоен по итогам января. Третий и более ребёнок рождены в 311 семей.
На днях сотрудники управления назвали самые популярные и самые необычные имена новорождённых по итогам 2023 года. Интересно, что лидерами остаются те же.