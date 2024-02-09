В Казахстане закрыли 48 участков дорог из-за непогоды 9 февраля — где именно

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 48 участках автодорог республиканского значения в 10 областях, говорится в сообщении.
Абайская область — 1 участок,
Акмолинская область — 14 участков,
Актюбинская область — 5 участков,
Восточно-Казахстанская область — 2 участка,
Карагандинская область — 5 участков,
Костанайская область — 7 участков,
Кызылординская область — 1 участок,
Павлодарская область — 4 участка,
Северо-Казахстанская область — 8 участков,
Улытауская область — 1 участок.
На автодорогах республиканского значения задействовано 519 единиц техники и 864 человек. Вся оперативная информация по закрытым участкам размещена на сайте нацкомпании.