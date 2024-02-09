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В Казахстане закрыли 48 участков дорог из-за непогоды 9 февраля — где именно

«КазАвтоЖол» обновил данные о ситуации на дорогах в Казахстане.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 48 участках автодорог республиканского значения в 10 областях, говорится в сообщении.

Абайская область — 1 участок,

Акмолинская область — 14 участков,

Актюбинская область — 5 участков,

Восточно-Казахстанская область — 2 участка,

Карагандинская область — 5 участков,

Костанайская область — 7 участков,

Кызылординская область — 1 участок,

Павлодарская область — 4 участка,

Северо-Казахстанская область — 8 участков,

Улытауская область — 1 участок.

На автодорогах республиканского значения задействовано 519 единиц техники и 864 человек. Вся оперативная информация по закрытым участкам размещена на сайте нацкомпании.