Две девушки из Самары будут худеть в реалити-шоу и бороться за 1 млн рублей

Представительница из Самары Элнара, с детства испытывая недостаток родительской любви, нашла утешение в еде. Несмотря на попытки похудеть, лишние килограммы все равно возвращались. Другой участницей проекта стала Диана. Она столкнулась с трудностями с весом после развода родителей и буллинга в сети. Стресс привел к неправильному питанию и уходу от занятий спортом.