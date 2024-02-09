Две девушки из Самары будут худеть в реалити-шоу и бороться за 1 млн рублей

Две девушки из Самары стали участницами социального реалити-шоу на федеральном канале. Им предстоит изменить свою жизнь, справившись с проблемой лишнего веса. Победительница проекта, достигшая лучших результатов, получит один миллион рублей на осуществление своей мечты.
Представительница из Самары Элнара, с детства испытывая недостаток родительской любви, нашла утешение в еде. Несмотря на попытки похудеть, лишние килограммы все равно возвращались. Другой участницей проекта стала Диана. Она столкнулась с трудностями с весом после развода родителей и буллинга в сети. Стресс привел к неправильному питанию и уходу от занятий спортом.
В рамках проекта девушки вместе с остальными участницами будут проходить в течение трех месяцев физические и психологические испытания. Наставниками и помощниками им станут легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, психолог Анетта Орлова и диетолог доктор Регина.