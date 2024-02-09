Тематические вечеринки и «Темные аллеи»: куда сходить на День Влюбленных 14 февраля 2024 в Самаре

В День святого Валентина кинотеатры Самары предлагают как минимум две ленты, которые подойдут для романтического просмотра. Первая — «Лед 3» (12+) — мелодрама о девушке-фигуристке, которая мечтает о «Кубке льда», как мечтала ее мама когда-то. Вторая — «Мастер и Маргарита» (18+). Киноверсия романа Михаила Булгакова уже бьет кассовые рекорды в России и собирает хорошие отзывы.