Тематические вечеринки и «Темные аллеи»: куда сходить на День Влюбленных 14 февраля 2024 в Самаре

Для тех влюбленных, кто не собирается отмечать День святого Валентина дома, мы подготовили афишу праздничных мероприятий: концерты, вечеринки, мастер-классы. Рассказываем, куда сходить в Самаре 14 февраля 2024 года.
КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРИНКИ 14 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
«Рояль в темноте».
Когда: 14 февраля, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 500−2000 ₽
Сводите свою половинку на концерт современной неоклассики — Людовико Эйнауди в исполнении выдающегося композитора и пианиста Станислава Чигадаева. Композиции Эйнауди нам знакомы по фильмам «Черный лебедь», «Земля кочевников» и другим.
День святого Валентина в «Максимилиансе».
Когда: 14 февраля.
Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4 стр. 15).
Билеты: после 19.00 — 100 ₽
«Максимилианс» приглашает отметить День святого Валентина и гарантирует повышенную концентрацию сердечек и романтическую атмосферу. Весь вечер на сцене поет кавер-группа «Kosmos». Каждому гостю на welcome-зоне с 20:00 до 21:00 — приветственный напиток.
День святого Валентина в «Doski».
Когда: 14 февраля.
Где: бар «Doski» (Московское шоссе, 4а стр. 1).
Билеты: бронь столов.
В самую романтичную ночь года бар-ресторан «Doski» проведет яркую развлекательную программу для всех влюбленных. Гостей ждут романтическая атмосфера, браслеты «занят/свободен», приветственные напитки, тематические интерактивы с призами, дискотека.
СПЕКТАКЛИ 14 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
«Ромео и Джульетта».
Когда: 14 февраля, 18.30.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−3000 ₽
Самую пронзительную историю любви расскажут в День влюбленных в театре оперы и балета. Опера «Ромео и Джульетта» (12+) на волшебную музыку Сергея Прокофьева когда-то потрясла современников и продолжает это делать по сей день.
«Темные аллеи».
Когда: 13, 14 февраля, 18.00.
Где: театр «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109).
Билеты: 500−700 ₽
Сценическая версия известного сборника рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи» (16+). С почти научной дотошностью писатель исследует жизнь, возмездие, религиозность, женское тело и природу влечения.
МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДВОИХ 14 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
Когда: 14 февраля, 19.00.
Где: кулинарная студия «Фартук» (ул. Куйбышева, 128а).
Билеты: 3500 ₽
Кулинарная студия приглашает на мастер-класс «День влюбленных в еду: Италия». Под чутким руководством повара гости приготовят салаты, аранчини и равиоли-max. Все это будет сдобрено игристым. Фотограф поймает самые теплые и вкусные моменты вечера.
КИНО 14 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
Когда: 14 февраля, весь день.
Где: все кинотеатры Самары.
Билеты: от 190 ₽
В День святого Валентина кинотеатры Самары предлагают как минимум две ленты, которые подойдут для романтического просмотра. Первая — «Лед 3» (12+) — мелодрама о девушке-фигуристке, которая мечтает о «Кубке льда», как мечтала ее мама когда-то. Вторая — «Мастер и Маргарита» (18+). Киноверсия романа Михаила Булгакова уже бьет кассовые рекорды в России и собирает хорошие отзывы.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 14 ФЕВРАЛЯ 2024 В САМАРЕ.
Праздничный Эйнштейн Party.
Когда: 14 февраля, 19.00.
Где: бар «На кранах».
Билеты: 400 ₽
Паб-квиз Эйнштейн Party приглашает на тематическую игру, посвященную Дню Влюбленных, «Пой. Танцуй. Люби» (12+). Семь туров с увлекательными вопросами на различную тематику. Игра в командах от трех до 12 человек.