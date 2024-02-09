Минздрав Беларуси назвал 83 болезни для бесплатного обеспечения рядом лекарств

В документе содержится 83 заболевания. Среди них есть острые, а также хронические вирусные гепатиты B и C. Называются злокачественные новообразования легкого и бронхов, астма, язва желудка и ряд других. В том случае, если лекарства, которые не включены в Республиканский формуляр лекарственных средств, непрошедшие условную государственную регистрацию, незарегистрированные в Беларуси, то вопрос об обеспечении ими белорусов будет рассматривать комиссия Минздрава.