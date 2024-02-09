Оружие из Забайкальского края будут утилизировать в Ангарске

— Если оружие подлежит утилизации, оно будет отправлено в Ангарск. Оружие может быть признано бесхозным в случае, например, смерти его владельца. Согласно словам Соколова, каждый человек имеет право владеть не более десятью единицами оружия. Если это количество превышено, то оружие считается коллекционным и не может быть использовано. Кроме того, владелец не имеет права раскрывать информацию о месте хранения оружия даже своим близким родственникам, — пишет Байкал24.