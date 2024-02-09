Ветер в Ефремов день — к холодному году: народные приметы на 10 февраля

Православная церковь 10 февраля вспоминает богослова Ефрема Сирина. В народе отмечаются именины домового. В эту дату девушки после полудня долго смотрели на себя в зеркало, чтобы сохранить красоту, а вечер обязательно проводили шумно, привлекая таким образом удачу и деньги.
Что нельзя делать в грядущую субботу?
- Убивать в доме насекомых. Предки верили, что домовой может разозлиться и навлечь проблемы с финансами;
- Ссориться и разбрасывать по дому вещи — ругающиеся члены семьи могут подхватить болезнь;
- Обижать кошек, ругать и прогонять их, обделять вниманием. Кошка считается лучшим другом домового, и за такое отношение он может наказать семью и очень серьёзно поссорить их между собой.
Приметы погоды:
- Ветер в этот день — к сырому лету;
- Густой воздух над лесом — к дождю и ненастью;
- Лес почернел — к оттепели.