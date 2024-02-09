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Ветер в Ефремов день — к холодному году: народные приметы на 10 февраля

Разбираемся, что не стоит делать в грядущую субботу.

Православная церковь 10 февраля вспоминает богослова Ефрема Сирина. В народе отмечаются именины домового. В эту дату девушки после полудня долго смотрели на себя в зеркало, чтобы сохранить красоту, а вечер обязательно проводили шумно, привлекая таким образом удачу и деньги.

Что нельзя делать в грядущую субботу?

  1. Убивать в доме насекомых. Предки верили, что домовой может разозлиться и навлечь проблемы с финансами;
  2. Ссориться и разбрасывать по дому вещи — ругающиеся члены семьи могут подхватить болезнь;
  3. Обижать кошек, ругать и прогонять их, обделять вниманием. Кошка считается лучшим другом домового, и за такое отношение он может наказать семью и очень серьёзно поссорить их между собой.

Приметы погоды:

  1. Ветер в этот день — к сырому лету;
  2. Густой воздух над лесом — к дождю и ненастью;
  3. Лес почернел — к оттепели.