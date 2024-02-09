Ветер в Ефремов день — к холодному году: народные приметы на 10 февраля

Православная церковь 10 февраля вспоминает богослова Ефрема Сирина. В народе отмечаются именины домового. В эту дату девушки после полудня долго смотрели на себя в зеркало, чтобы сохранить красоту, а вечер обязательно проводили шумно, привлекая таким образом удачу и деньги.