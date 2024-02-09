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До +3° ожидается в Иркутске в субботу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 762 мм рт. ст. +6°
Источник: Без источника

В северных, Чунском, Тайшетском районах местами умеренный снег, днем с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью −11,-16°, при прояснении −19,-24°, в северо-восточных, верхнеленских районах −23,-28°, местами −13,-18°, днем −4,+1°, при облачной погоде −8,-13°, в западных, центральных, южных районах +2,+7°, в пониженных формах рельефа −2,-7°, на севере Катангского ночью −35,-40°, днем −24,-29°.

В Иркутске завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −13,-15°, днем +1,+3°.