До +3° ожидается в Иркутске в субботу

Температура ночью −11,-16°, при прояснении −19,-24°, в северо-восточных, верхнеленских районах −23,-28°, местами −13,-18°, днем −4,+1°, при облачной погоде −8,-13°, в западных, центральных, южных районах +2,+7°, в пониженных формах рельефа −2,-7°, на севере Катангского ночью −35,-40°, днем −24,-29°.