До +3° ожидается в Иркутске в субботу

В северных, Чунском, Тайшетском районах местами умеренный снег, днем с мокрым снегом.
Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура ночью −11,-16°, при прояснении −19,-24°, в северо-восточных, верхнеленских районах −23,-28°, местами −13,-18°, днем −4,+1°, при облачной погоде −8,-13°, в западных, центральных, южных районах +2,+7°, в пониженных формах рельефа −2,-7°, на севере Катангского ночью −35,-40°, днем −24,-29°.
В Иркутске завтра переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, температура ночью −13,-15°, днем +1,+3°.