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В Иркутской области прошла акция студенческих отрядов «Снежный десант»

Участниками акции стали студенты высших и профессиональных образовательных организаций.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Девятый сезон Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», организованной Российскими студенческими отрядами, завершился в Иркутской области. 25 января, в День российского студенчества, Губернатор Игорь Кобзев вручил командирам отрядов символические путевки, обозначающие начало акции. Закрытие акции состоялось 9 февраля в Доме молодёжи, где прошла торжественная церемония.

— В течение девяти лет отряды «Снежного десанта» закрепляются за различными районами Иркутской области и проводят социально полезные мероприятия в населённых пунктах. В этом году в акции приняли участие отряды из 19 районов области, а также из городов Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское и Черемхово, — говорят в правительстве Иркутской области.

Акция в этом году приурочена к двум юбилеям — 50-летию со строительства Байкало-Амурской магистрали и 55-летию всероссийской патриотической акции «Снежный десант». В рамках акции отряды оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноким пенсионерам и семьям участников специальной военной операции. Они также провели встречи с ветеранами Всесоюзной комсомольской ударной стройки БАМ, очистили памятники, военные мемориалы и другие культурные объекты от снега, провели работу со школьниками и организовали концертные программы в населённых пунктах.

Участниками акции стали студенты высших и профессиональных образовательных организаций. С 29 января по 2 февраля 2024 года 18 отрядов, в составе которых было 205 человек, посетили 95 населённых пунктов Приангарья. Студенты оказали помощь по 351 адресу, помогли 71 семье участников специальной военной операции, нарубили 7 тысяч охапок дров, убрали более 2,5 тысячи кубометров снега и провели 200 встреч со школьниками и студентами муниципалитетов, сообщил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Илья Иванов.

Организатором акции «Снежный десант» является Иркутское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области.

образование