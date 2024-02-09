В Иркутской области прошла акция студенческих отрядов «Снежный десант»

Акция в этом году приурочена к двум юбилеям — 50-летию со строительства Байкало-Амурской магистрали и 55-летию всероссийской патриотической акции «Снежный десант». В рамках акции отряды оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноким пенсионерам и семьям участников специальной военной операции. Они также провели встречи с ветеранами Всесоюзной комсомольской ударной стройки БАМ, очистили памятники, военные мемориалы и другие культурные объекты от снега, провели работу со школьниками и организовали концертные программы в населённых пунктах.