В Иркутской области прошла акция студенческих отрядов «Снежный десант»

Девятый сезон Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», организованной Российскими студенческими отрядами, завершился в Иркутской области. 25 января, в День российского студенчества, Губернатор Игорь Кобзев вручил командирам отрядов символические путевки, обозначающие начало акции. Закрытие акции состоялось 9 февраля в Доме молодёжи, где прошла торжественная церемония.
— В течение девяти лет отряды «Снежного десанта» закрепляются за различными районами Иркутской области и проводят социально полезные мероприятия в населённых пунктах. В этом году в акции приняли участие отряды из 19 районов области, а также из городов Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское и Черемхово, — говорят в правительстве Иркутской области.
Акция в этом году приурочена к двум юбилеям — 50-летию со строительства Байкало-Амурской магистрали и 55-летию всероссийской патриотической акции «Снежный десант». В рамках акции отряды оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, одиноким пенсионерам и семьям участников специальной военной операции. Они также провели встречи с ветеранами Всесоюзной комсомольской ударной стройки БАМ, очистили памятники, военные мемориалы и другие культурные объекты от снега, провели работу со школьниками и организовали концертные программы в населённых пунктах.
Организатором акции «Снежный десант» является Иркутское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области.