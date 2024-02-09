На бронетехнике в метель: военные вызволили людей из снежного плена на западе Казахстана

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. На помощь водителям и пассажирам, застрявшим в непогоду на трассе в Актюбинской области, пришли военные регионального командования «Запад». Об этом сообщили в Минобороны Казахстана.
Спасательные работы, подчеркнули в ведомстве, проводят совместно со службами спасения и сотрудниками дорожной полиции региона.
«Для оказания помощи людям в условиях чрезвычайной ситуации войсковая часть 30238 РгК “Запад” выделила многоцелевой легкобронированный тягач на гусеничном ходу», — подчеркивается в сообщении.
Вместимость машины повышенрной проходимости — более десяти человек, добавили в Минобороны.
Экипаж военного вездехода работает в 65 километрах от областного центра в районе поселка Акжар.
Военные казали помощь 26 гражданам, среди которых есть двухмесячный ребенок.
Далее тягач военных отправился в направлении Богетсай — Карабутак, где, по данными департаментом по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области необходима помощь эвакуационной группы.