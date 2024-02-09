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В Иркутске очищают от снега крыши остановочных павильонов

Иркутск, НИА-Байкал — Силами муниципального предприятия «Иркутскавтодор» и подрядных организаций ведется очистка от снега крыш остановочных павильонов.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Такие работы накануне провели на улицах Радищева, Партизанская, Ширямова и в микрорайоне Солнечный.

«Сейчас днем значительно потеплело, поэтому мы уже приступили к сбрасыванию снежных шапок с козырьков остановочных павильонов. Эти мероприятия необходимо проводить своевременно, чтобы не допустить образования сосулек и схода снега», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Кроме того, во всех районах вручную убирают тротуары, лестницы, пешеходные переходы, заездные и парковочные карманы. При необходимости выполняют противогололедную обработку, сообщает пресс-служба администрации города.

С помощью грейдера расчистили подъезды к школам № 30 на улице Розы Люксембург и № 24 на Лермонтова, городской больнице № 10 на бульваре Рябикова.

За сутки с улиц вывезли 1 400 тонн снега. Технику задействовали на объездной Университетский — Первомайский, в 20-м Советском переулке, на Баумана, Кайской, Пржевальского, Волгоградской, Фаворского, Вампилова, Ольховой, Полярной, Трактовой, Терешковой, Юрия Тена, Розы Люксембург, Тельмана, Лермонтова, Писарева, Сурикова, Баррикад, Ширямова, Байкальской, Лапина, Ленина, Тимирязева, Партизанской, Франк-Каменецкого, Карла Маркса, Напольной, Верхней Набережной.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на работающую технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 269−783, 520−112.

ЖКХ