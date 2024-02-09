В Иркутске очищают от снега крыши остановочных павильонов

Такие работы накануне провели на улицах Радищева, Партизанская, Ширямова и в микрорайоне Солнечный.
«Сейчас днем значительно потеплело, поэтому мы уже приступили к сбрасыванию снежных шапок с козырьков остановочных павильонов. Эти мероприятия необходимо проводить своевременно, чтобы не допустить образования сосулек и схода снега», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Кроме того, во всех районах вручную убирают тротуары, лестницы, пешеходные переходы, заездные и парковочные карманы. При необходимости выполняют противогололедную обработку, сообщает пресс-служба администрации города.
За сутки с улиц вывезли 1 400 тонн снега. Технику задействовали на объездной Университетский — Первомайский, в 20-м Советском переулке, на Баумана, Кайской, Пржевальского, Волгоградской, Фаворского, Вампилова, Ольховой, Полярной, Трактовой, Терешковой, Юрия Тена, Розы Люксембург, Тельмана, Лермонтова, Писарева, Сурикова, Баррикад, Ширямова, Байкальской, Лапина, Ленина, Тимирязева, Партизанской, Франк-Каменецкого, Карла Маркса, Напольной, Верхней Набережной.
Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на работающую технику. При возникновении экстренных ситуаций необходимо звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 269−783, 520−112.