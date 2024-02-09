В Иркутске очищают от снега крыши остановочных павильонов

«Сейчас днем значительно потеплело, поэтому мы уже приступили к сбрасыванию снежных шапок с козырьков остановочных павильонов. Эти мероприятия необходимо проводить своевременно, чтобы не допустить образования сосулек и схода снега», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.