Досаев пообещал снизить скорость на двух улицах в Алматы

«Ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время никто не отменял. Скорость там (на проспекте Достык и улице Керей-Жанибек хандар — Прим.) ограничим. Уверен, камеры видеонаблюдения повлияют на ситуацию», — ответил Ерболат Досаев.