Досаев пообещал снизить скорость на двух улицах в Алматы

На встрече с акимом жители улицы Ладушкина, 65, обратились с просьбой предпринять меры в отношении автогонщиков, которые нарушают покой жителей.
"Начиная с весны, в ночное время по проспекту Достык начинается настоящая гонка среди молодежи. Грохот, рев мотора машин и громкая музыка мешают спать. Просим вас разобраться с нарушителями тишины, — сказал житель.
Ерболат Досаев ответил, что ранее уже поручал Департаменту полиции установить по проспекту Достык и улице Керей-Жанибек хандар камеры «Сергек», которые должны частично решить проблему.
«Ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время никто не отменял. Скорость там (на проспекте Достык и улице Керей-Жанибек хандар — Прим.) ограничим. Уверен, камеры видеонаблюдения повлияют на ситуацию», — ответил Ерболат Досаев.
Ранее акиму Алматы пожаловались на стройку в русле реки Есентай и работу подрядных организаций, занимающихся уборкой снега.