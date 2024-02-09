Движение закроют на участке дороги «Байкал» в Шелеховском районе 10 и 12 февраля

В Шелеховском районе ограничат движение транспорта на федеральной трассы «Байкал» с 35-го по 42-й км 10 и 12 февраля. Как уточнили в ГИБДД, в эти дни проезд будет закрыт с 8.30 до 9.30. Такое решение принято в связи с проведением буровзрывных работ. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.