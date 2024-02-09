Часть Алматы осталась без света

В АО «Алатау жарық компаниясы» уточнили, какая часть Алмалинского района осталась без света.
«Алмалинский район: ул. Гоголя — ул. Амангельды — пр. Абая — ул. Байтурсынова. Причина отключения выясняется», — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО «АЖК».
В компании отметили, что ожидаемое время включения — два часа.
По данным АО «АЖК», без света остались:
пять светофоров, 123 юридических лица, 1993 физических лица.
25 ноября 2023 года вечером в Алмалинском районе Алматы произошел блэкаут. Как тогда уточнили в АО «Алатау жарық компаниясы», в 20:16 произошло аварийное отключение РЭС-2.