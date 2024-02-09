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Часть Алматы осталась без света

В Алмалинском районе Алматы 9 февраля 2024 года примерно в 12:20 частично отключили свет, сообщает Zakon.kz.

В АО «Алатау жарық компаниясы» уточнили, какая часть Алмалинского района осталась без света.

«Алмалинский район: ул. Гоголя — ул. Амангельды — пр. Абая — ул. Байтурсынова. Причина отключения выясняется», — рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО «АЖК».

В компании отметили, что ожидаемое время включения — два часа.

По данным АО «АЖК», без света остались:

пять светофоров, 123 юридических лица, 1993 физических лица.

25 ноября 2023 года вечером в Алмалинском районе Алматы произошел блэкаут. Как тогда уточнили в АО «Алатау жарық компаниясы», в 20:16 произошло аварийное отключение РЭС-2.

энергетика