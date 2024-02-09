Фестиваль «Башкортостан гостеприимный» пройдет у минской Ратуши 9 и 10 февраля

Во время фестиваля выступят лучшие артисты Башкортостана, среди которых Лилия Ишемьярова, Тимур Рамазанов, Ильнур Хайруллин, Фарида Газзалова. Также у посетителей будет возможность узнать про туристический потенциал Башкортостана. Сказано, что планируется презентация. А еще запланированы выставки-ярмарки, мастер-классы по приготовлению национальной еды и, конечно же, дегустации блюд — кумыс, башкирский плов, бишбармак на казане.