Поезда из Калининграда в Санкт-Петербург весной будут ходить по-новому

Поезд № 79 Санкт-Петербург — Калининград будет отправляться с Московского вокзала в 6:55 утра, на 3 часа 18 минут раньше обычного. Маршрут пройдёт через станции Бологое, Осташков и Великие Луки без заезда в Великий Новгород. В Калининград он будет прибывать на следующий день в 13:32 по местному времени.