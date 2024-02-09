Поезда из Калининграда в Санкт-Петербург весной будут ходить по-новому

С 30 апреля по 31 мая временно изменится расписание и маршрут поездов на маршруте Калининград — Санкт-Петербург. Это связано с плановым ремонтом ж/д путей в Псковской области, сообщили в РЖД.
Поезд № 79 Санкт-Петербург — Калининград будет отправляться с Московского вокзала в 6:55 утра, на 3 часа 18 минут раньше обычного. Маршрут пройдёт через станции Бологое, Осташков и Великие Луки без заезда в Великий Новгород. В Калининград он будет прибывать на следующий день в 13:32 по местному времени.
30 апреля поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург будет следовать обычным маршрутом, но с изменённым графиком. В Великом Новгороде он сделает остановку в 16:35. Время прибытия в Санкт-Петербург останется прежним — 20:25 (мск).
Поезд № 80, отправляющийся из Калининграда 7 мая, прибудет в Санкт-Петербург на следующий день на 1 час 30 минут позже обычного расписания — в 21:55 (мск).
14, 21 и 28 мая поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург будет прибывать в Северную столицу на 1 час 15 минут позже обычного — в 21:40 (мск).