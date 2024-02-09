Житель Челябинской области выиграл почти 42 млн рублей в лотерее, не угадав ни одного числа

Отмечается, что мужчине удалось выиграть внушительный суперприз, не отгадав ни одного числа. По правилам государственной лотереи «Вск или ничего», в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24, а суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного.