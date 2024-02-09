Житель Челябинской области выиграл почти 42 млн рублей в лотерее, не угадав ни одного числа

«Купив в мобильном приложении “Столото” билет на 67571-й тираж лотереи “Все или ничего”, Вячеслав выиграл суперприз — 41 млн 840 тыс. 280 рублей», — сообщают организаторы.
Отмечается, что мужчине удалось выиграть внушительный суперприз, не отгадав ни одного числа. По правилам государственной лотереи «Вск или ничего», в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24, а суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного.
Победитель рассказал, что до этого использовал разные способы выбора лотерейного билета, но в то судьбоносное утро решил приобрести билет наугад.
«Приобрел лотерейный билет, пока собирался на работу. Через несколько минут увидел SMS-оповещение о выигрыше. Зашел в личный кабинет и был в приятном удивлении. Думаю, что выигрыш изменит жизнь моей семьи в лучшую сторону», — приводится его комментарий.
Призовые средства счастливчик потратил на покупку двух квартир. На оставшуюся часть приобрел супруге новый автомобиль и подарил по миллиону маме и свекрови.