На свердловских трассах появятся qr-коды, ведущие в Telegram-каналы

Ранее появилась информация об усиленном режиме несении службы у свердловских автоинспекторов. Меры приняты в связи со снегопадами, сильными порывами ветра и плохой видимостью на дороге. Автолюбителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратнее в связи с усложнившимися метеоусловиями.