На свердловских трассах появятся qr-коды, ведущие в Telegram-каналы

На свердловских федеральных трассах появятся qr-коды. Они будут вести в Telegram-каналы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».
В Telegram-каналах будет информация о проблемах на дорогах и состояния трасс. На данный момент такой информационный источник появился у Пермского тракта.
— Канал трассы Р-242 уже активно ведется, оперативная информация и Карта мест стоянки и отдыха там представлена, — пояснили в «Уралуправтодор».
Ранее появилась информация об усиленном режиме несении службы у свердловских автоинспекторов. Меры приняты в связи со снегопадами, сильными порывами ветра и плохой видимостью на дороге. Автолюбителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратнее в связи с усложнившимися метеоусловиями.