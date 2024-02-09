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На свердловских трассах появятся qr-коды, ведущие в Telegram-каналы

На федеральных трассах Свердловской области появятся qr-коды для водителей.
Источник: Комсомольская правда

На свердловских федеральных трассах появятся qr-коды. Они будут вести в Telegram-каналы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

В Telegram-каналах будет информация о проблемах на дорогах и состояния трасс. На данный момент такой информационный источник появился у Пермского тракта.

— Канал трассы Р-242 уже активно ведется, оперативная информация и Карта мест стоянки и отдыха там представлена, — пояснили в «Уралуправтодор».

Ранее появилась информация об усиленном режиме несении службы у свердловских автоинспекторов. Меры приняты в связи со снегопадами, сильными порывами ветра и плохой видимостью на дороге. Автолюбителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть аккуратнее в связи с усложнившимися метеоусловиями.