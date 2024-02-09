Более 150 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая работа в Приморье

Согласно данным Avito за 2023 год, в топ-5 вакансий вошли «Курьерская доставка» — 14%, «Транспорт, логистика» — 13%, «Продажи» — 11%, «Производство, сырьё, сельское хозяйство» — 8%, «Строительство» — 6% от числа всех объявлений о найме. В этих же сферах получают большие зарплаты, подробности сообщат «Комсомольская правда — Владивосток».
По информации аналитиков сервиса, 154 тысячи рублей получает бурильщик, почти 146 тысяч — водитель бульдозера, дальнобойщик может похвастаться зарплатой в размере более 125 тысяч рублей, вальцовщик получает около 118 тысяч рублей, примерно столько же у каменщика.
При этом самые популярные вакансии находятся в сферах продаж — 14%, такси — 12%, производство/сырье с/х и транспорт/логистика. Средняя предлагаемая заработная плата увеличилась на 28% и достигла 69 411 рублей. Самый большой рост наблюдается в «ЖКХ, эксплуатация» (+146%), «Маркетинг, реклама, PR» (+84%), а также в группе «Административная работа» (+40%).
Таким образом Приморский край занял шестое место среди всех субъектов ДФО по уровню зарплаты.
Ранее «КП» писала о среднемесячной заработной плате во Владивостоке.