Более 150 тысяч рублей: названа самая высокооплачиваемая работа в Приморье

По информации аналитиков сервиса, 154 тысячи рублей получает бурильщик, почти 146 тысяч — водитель бульдозера, дальнобойщик может похвастаться зарплатой в размере более 125 тысяч рублей, вальцовщик получает около 118 тысяч рублей, примерно столько же у каменщика.