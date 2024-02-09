Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году

Город активно строит школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурные и спортивные центры в рамках программы развития социальной инфраструктуры. Об итогах этой работы в 2023 году и планах на 2024-й Сергей Собянин рассказал в своем блоге.
Что уже сделано
Каждые 10 лет население Москвы увеличивается примерно на миллион человек. Если в 2010 году в колледжи, школы и детские сады ходили около 1,1 миллиона детей, то сегодня — уже 1,6 миллиона ребят. Стремительно развивается здравоохранение. Стало модным заниматься спортом и вести активный образ жизни. Любителям искусства и культуры нужны новые пространства для творчества и встреч.
«В последние годы мы реализуем одну из крупнейших в истории города программ развития социальной инфраструктуры. В рамках национальных проектов “Демография”, “Здоровье”, “Образование” и других в 2011—2023 годах в Москве было введено свыше 1000 объектов — более 400 детских садов и 180 школ, более 150 медицинских комплексов, свыше 200 спортивных, а также порядка 70 культурных объектов. Прошедший 2023 год стал чуть ли не рекордным по количеству введенных социальных объектов: 119 зданий, из которых 72 были построены за счет частных средств», — написал мэр Москвы.
Это детские сады с развивающей средой, удобные школы с просторными и светлыми кабинетами и многофункциональными пространствами, объекты здравоохранения: современные медицинские комплексы и поликлиники, где учтена каждая мелочь, чтобы обеспечить пациентов и врачей максимальным комфортом. Кроме того, в прошлом году были введены в эксплуатацию спортивные объекты, в том числе многофункциональный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута в Некрасовке, а также два культурно-просветительских объекта, среди которых досуговый центр в районе Теплый Стан с залами для занятий творчеством, кафетерием и выставочными пространствами.
Москва стабильно находится в лидерах по реализации нацпроекта «Образование», в рамках которого повышают свой профессионализм педагоги, развиваются цифровые сервисы и оснащаются учреждения. В этом году планируется построить 22 школы в районах Ново-Переделкино, Чертаново Северное, Чертаново Южное, Беговой, Рязанский, Ховрино, Куркино и Нагатинский Затон, а также в поселениях Десеновском, Рязановском, Сосенском, Филимонковском, Кленовском, Воскресенском и Щаповском. Новые здания учитывают образовательные потребности детей: в них есть просторные универсальные и специализированные кабинеты, комфортные лабораторно-исследовательские комплексы, уютные рекреации и зоны отдыха, медиатеки с новой системой хранения и выдачи книг вместо привычных библиотек, пространства для творчества, современные спортивные залы и многое другое.
Планы на 2024 год
В планах — ввод в эксплуатацию ряда крупных медицинских учреждений, среди которых флагманские центры городских клинических больниц имени В. М. Буянова и № 1 имени Н. И. Пирогова.
«В Коммунарке откроем лучевой корпус. Завершим еще несколько поликлиник. Приступим к строительству нового комплекса для Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Он объединит в себе лучшие технологии оказания медицинской помощи, включая новейшее оборудование, продуманную логистику и передовые стандарты работы», — сообщил Сергей Собянин.
К концу года спортивных объектов в городе станет на 13 больше. Среди самых крупных из них многофункциональный комплекс на территории Мневниковской поймы общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя круглогодичный крытый каток, залы для соревнований по различным видам спорта, боевых искусств, тренажерный и для проведения конференций, а также 25-метровый бассейн.
На территории «Лужников» завершится строительство крупнейшего теннисного центра в Европе. Одновременно спортом в нем смогут заниматься 600 человек. Помимо всего прочего, там появятся площадки для любителей бадминтона, сквоша, настольного и падел-тенниса, а также бассейн длиной 25 метров и банный комплекс.
Продолжится работа в рамках нацпроекта «Культура». В планах на этот год — ввод в эксплуатацию сразу 10 объектов. Среди наиболее значимых — школа искусств в поселении Московский с большим актовым залом, современной библиотекой, аудиториями для обучения игре на музыкальных инструментах и хореографическими классами. В ней оборудуют студию звукозаписи.
На улице Грина строят Дом культуры. В нем будут созданы все условия для занятий живописью и графикой, музыкой и танцами, а также декоративно-прикладным творчеством.
Школы, больницы, культурные и спортивные центры строятся с использованием новейших технологий. Качественная городская инфраструктура будет служить многим поколениям москвичей.