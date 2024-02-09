Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году

Это детские сады с развивающей средой, удобные школы с просторными и светлыми кабинетами и многофункциональными пространствами, объекты здравоохранения: современные медицинские комплексы и поликлиники, где учтена каждая мелочь, чтобы обеспечить пациентов и врачей максимальным комфортом. Кроме того, в прошлом году были введены в эксплуатацию спортивные объекты, в том числе многофункциональный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута в Некрасовке, а также два культурно-просветительских объекта, среди которых досуговый центр в районе Теплый Стан с залами для занятий творчеством, кафетерием и выставочными пространствами.