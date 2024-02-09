Новые паромы для Калининградской области планируют ввести в строй в 2029 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Корабельный кот» со ссылкой на ООО «Оборонлогистика».
«Новые отечественные суда из российских комплектующих всегда лучше любых существующих западных аналогов, которые рано или поздно потребуют капремонта. Однако процесс их создания небыстрый».
В январе стало известно, что федеральные власти начинают финансирование строительства двух паромов для Калининградской области. Решение о необходимости третьего судна примут в 2026 году.
Паромы построят на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. За основу возьмут проекты судов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Их намерены сделать независимыми от импортного оборудования. «Росморпорт» сейчас корректирует документацию, эту работу планируют завершить в третьем квартале 2024 года.
Ранее суда обсуждали на совещании президента с членами правительства в Москве. Владимир Путин поручал подготовить предложения по строительству на российских верфях трёх железнодорожных паромов для линии Балтийск —Усть-Луга, определив сроки и источники финансирования. Стоимость каждого нового судна оценивают в 15 миллиардов рублей.