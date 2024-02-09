Новые паромы для Калининградской области планируют ввести в строй в 2029 году

Паромы построят на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. За основу возьмут проекты судов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». Их намерены сделать независимыми от импортного оборудования. «Росморпорт» сейчас корректирует документацию, эту работу планируют завершить в третьем квартале 2024 года.